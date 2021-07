Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : feu vert au Keytruda dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé l'utilisation de son immunothérapie Keytruda dans le cancer du sein dit 'triple négatif' (TNBC), une forme particulièrement agressive de la maladie. Associé à une chimiothérapie, le Keytruda a permis lors d'essais cliniques de réduire de 37% le risque de progression de la maladie, fait valoir le laboratoire américain dans son communiqué. Avec cette autorisation, l'anticorps monoclonal est désormais approuvé dans 30 indications aux Etats-Unis. Merck a également annoncé ce mardi qu'une étude de phase III évaluant le Keytruda dans le traitement du cancer du sein dit 'métastatique triple négatif' (mTNBC) avait, elle, atteint son critère principal d'efficacité. En combinaison avec une chimiothérapie, le médicament a permis une amélioration 'statistiquement significative' de la survie globale des patients, indique Merck dans son communiqué.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.31% MERCK NYSE -0.30%