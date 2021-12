Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : examen prioritaire de la FDA sur le Vaxneuvance information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté d'examiner en priorité sa demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour le Vaxneuvance afin de prévenir les infections invasives à pneumocoque chez les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans. 'Vaxneuvance a le potentiel de fournir une protection significative contre les maladies invasives à pneumocoque pour les enfants et les nourrissons en ciblant les souches de pneumocoques, ou sérotypes, qui contribuent à une charge de morbidité importante', indique Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial, directeur médical des laboratoires de recherche Merck. La FDA accorde un examen prioritaire aux médicaments et vaccins qui, s'ils sont approuvés, apporteraient une amélioration significative de la sécurité ou de l'efficacité du traitement ou de la prévention d'une maladie grave.

