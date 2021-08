Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : examen prioritaire dans le mélanome information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accordé un examen prioritaire à sa demande de mise sur le marché concernant le Keytruda dans le traitement du mélanome de stade 2. Le groupe biopharmaceutique américain précise que cette décision fait suite à une étude clinique de Phase 3 au cours de laquelle l'immunothérapie a atteint son critère d'évaluation principal. Selon des résultats intermédiaires, Keytruda a en effet permis une amélioration 'statistiquement significative' et 'cliniquement marquée' de la survie sans récidive des patients par rapport au placebo. La FDA devrait rendre sa décision le 4 décembre prochain, précise le laboratoire dans un communiqué.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.66% MERCK NYSE 0.00%