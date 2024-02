Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: examen prioritaire dans le cancer de l'endomètre. information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande d'enregistrement sur le Keytruda dans le traitement du cancer de l'endomètre.



Le groupe biopharmaceutique précise que la décision de l'autorité sanitaire américaine porte sur l'association de son immunothérapie-vedette et d'une chimiothérapie dans les formes avancée ou récurrente de ce carcinome, le plus fréquemment rencontré parmi les cancers gynécologiques.



La décision de la FDA est attendue le 21 juin.





