Merck: essai prometteur dans le soin du mélanome

(CercleFinance.com) - Dans cette analyse réalisée avec un suivi médian d'environ trois ans, le traitement ARNm-4157 (V940) + Keytruda a démontré une amélioration cliniquement significative de la survie sans récidive (RFS), réduisant ainsi le risque de récidive ou décès de 49 % par rapport au Keytruda seul.



Ce traitement a également continué à démontrer une amélioration significative de la survie sans métastases à distance (DMFS), par rapport à Keytruda seul, réduisant le risque de développer des métastases à distance ou de décès de 62%.



' Nous sommes ravis de voir une étude clinique aussi robuste avec l'ARNm-4157 (V940) comme traitement adjuvant en association avec Keytruda chez les personnes présentant un mélanome à risque élevé de résection ', a déclaré Kyle Holen, vice-président principal de Moderna et responsable du développement, thérapeutique et oncologie.







Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%