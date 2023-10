Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: essai positif sur Keytruda en usage péri-opératoire information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les résultats d'un essai de phase 3 (KEYNOTE-671) évaluant Keytruda en tant que schéma thérapeutique péri-opératoire, c'est-à-dire avant la chirurgie (néoadjuvant) et après la chirurgie (adjuvant), pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable de stade II, IIIA ou IIIB.



'Les résultats de cet essai représentent une importante étape dans notre lutte pour améliorer les résultats du traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable chirurgicalement. L'ajout du Keytruda péri-opératoire à la chimiothérapie standard suivie d'une intervention chirurgicale a réduit le risque de décès de 28 % par rapport au placebo', a déclaré le Dr Jonathan Spicer, professeur agrégé de chirurgie au Centre universitaire de santé McGill et chercheur de l'essai.



Ces données de dernière minute sont présentées pour la première fois aujourd'hui lors d'une séance de communications proposée au congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).







Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +1.27%