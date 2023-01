Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: essai non-concluant dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui mettre fin à un essai de phase 3 portant sur un protocole associant Keytruda, enzalutamide et thérapie de privation d'androgènes (ADT) dans le cadre du traitement des patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate hormono-sensible (mHSPC).



Merck interrompt l'étude sur la base de la recommandation d'un comité de surveillance indépendant qui a examiné les données d'une analyse intermédiaire prévue.



Ainsi, l'association Keytruda + enzalutamide + ADT n'a pas démontré d'amélioration de la survie globale (SG) ni de la survie sans progression radiographique (rPFS), les deux principaux critères d'évaluation de l'essai, par rapport au placebo + enzalutamide + ADT.



De plus, le protocole testé a été associé à une incidence plus élevée d'événements indésirables de grade 3 à 5 et d'événements indésirables graves par rapport au groupe témoin, rapporte le laboratoire.



Merck conseille aux patients de l'étude de parler à leur médecin concernant le traitement. Les données de cette étude seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale.







Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.20% MERCK NYSE +0.40%