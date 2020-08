Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : essai de phase III concluant sur Keytruda Cercle Finance • 19/08/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi qu'un essai de phase III consacré à son immunothérapie vedette, Keytruda, avait atteint ses critères d'évaluation principaux chez des patients atteints d'un cancer de l'oesophage. Dans le cadre de l'étude, Keytruda associé à une chimiothérapie a permis une prolongation de la survie sans progression de la maladie 'supérieure' à celle associée au traitement standard chez les patients atteints d'un cancer oesophagien localement avancé ou métastatique. L'essai a également atteint son critère d'évaluation secondaire, qui consistait à montrer une amélioration 'significative' du taux de réponse objective (proportion de patients ayant une réponse complète ou partielle), indique Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.85% MERCK NYSE 0.00%