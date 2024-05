Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: essai concluant pour Keytruda dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 évaluant Keytruda, dans le traitement du cancer du sein triple négatif à un stade précoce à haut risque.



L'étude a montré 'une amélioration significative de la survie globale' lorsque Keytruda est utilisé en association avec une chimiothérapie en traitement néoadjuvant et en monothérapie en traitement adjuvant après la chirurgie, par rapport à la chimiothérapie seule.



La laboratoire indique qu'il s'agit de la première fois qu'une immunothérapie démontre un bénéfice de survie globale significatif par rapport à la chimiothérapie seule dans cette population de patients.



Les résultats seront présentés lors de réunions médicales à venir et soumis aux autorités réglementaires.





Valeurs associées MERCK NYSE 0.00%