Merck: espoirs autour du candidat-vaccin anti-pneumococcique information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase I/II évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité du V116, un vaccin antipneumococcique conjugué expérimental à 21-valent, chez les adultes naïfs de vaccin antipneumococcique âgés de 18 à 49 ans (phase 1) et de 50 ans et plus (phase 2).



Parmi les deux populations, le V116 a atteint les principaux objectifs d'immunogénicité et a été bien toléré avec un profil d'innocuité global généralement comparable au PNEUMOVAX23 (vaccin anti-pneumococcique polyvalent) dans toutes les tranches d'âge.



Ces données vont être présentées au Symposium international sur les pneumocoques et les maladies à pneumocoques (ISPPD-12) qui se déroule à Toronto du 19 au 23 juin 2022. L'étude et les résultats complets seront publiés dans une revue scientifique à l'avenir.



'Nos données encourageantes reflètent le potentiel du V116 et l'approche sur-mesure de Merck pour développer des vaccins contre le pneumocoque afin de répondre aux besoins spécifiques de différentes populations', a commenté le Dr Eliav Barr, vice-président senior responsable du développement clinique mondial et directeur médical chez Merck.