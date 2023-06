Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: échec en phase 3 de Keytruda dans le cancer gastrique information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Keytruda, l'immunothérapie vedette du laboratoire américain Merck, n'a pas réussi à établir son efficacité en monothérapie pour améliorer la survie des patients atteints d'un adénocarcinome de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique lors d'une étude clinique de phase III.



Si l'essai a atteint l'un de ses deux critères d'évaluation principaux, à savoir la réponse complète à la maladie, il n'a pas satisfait au second, qui mesurait la survie sans événement, puisque le seuil statistique prédéfini n'a pas été atteint.



Merck, qui s'est dit 'déçu' de ces résultats, estime que cet échec reflète les difficultés qui continuent d'entourer le traitement du cancer gastrique localement avancé et résécable.



Le groupe prévoit de poursuivre ses essais cliniques avec Keytruda dans d'autres cancers du système digestif, notamment dans les cancers du pancréas et colorectal.





