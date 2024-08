Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: échec d'une étude de phase III en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 13:44









(CercleFinance.com) - Merck annonce l'arrêt, sur recommandation d'un comité de surveillance des données indépendant, de l'essai de phase III KeyVibe-008 pour un traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu.



Pour rappel, cet essai évaluait la combinaison expérimentale à dose fixe de vibostolimab et de pembrolizumab (Keytruda), en association avec la chimiothérapie, par rapport à l'atezolizumab en association avec la chimiothérapie.



Des données ont montré que le critère d'évaluation principal de la survie globale répondait aux critères de futilité pré-spécifiés, ainsi que des taux plus élevés d'événements indésirables, y compris liés au système immunitaire, que dans le groupe témoin.



Merck prévient donc que les patients de l'étude doivent cesser le traitement à dose fixe de vibostolimab et de pembrolizumab et se voir offrir la possibilité d'être traités par l'atezolizumab. Les résultats seront partagés avec la communauté scientifique.





