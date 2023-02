Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: échec d'une étude de phase III dans le Covid information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi qu'un médicament dont il espérait qu'il empêcherait la transmission du Covid-19 au sein d'un même foyer n'avait pas passé le critère primaire d'une étude de phase III.



Le Lagevrio, qui était testé pour éviter les transmissions entre personnes vivant au sein d'un même domicile, n'a pas permis de contenir suffisamment le virus en comparaison avec un placebo, a déclaré le laboratoire américain.



Dans le cadre de l'étude, qui a recruté plus de 1500 participants, le médicament n'a réduit la probabilité de contracter le Covid que de 23,6% sur deux semaines, un niveau jugé insuffisant d'un point de vue statistique.



Le traitement n'a donc pas atteint son critère principal lors de l'essai.





