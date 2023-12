Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: échec d'une étude dans le carcinome de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Merck et Eisai indiquent que l'essai de phase III LEAP-001 évaluant leur combinaison Keytruda-Lenvima, n'a pas atteint ses critères d'évaluation principaux comme traitement en première ligne des patientes atteintes d'un carcinome de l'endomètre avancé ou récidivant.



À l'analyse finale, la combinaison n'a pas suffisamment amélioré la survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP) pour répondre aux critères statistiques prédéfinis de l'étude. Le profil d'innocuité s'est montré conforme à celui observé dans les études précédentes.



'Une évaluation complète des données de cette étude est en cours. Les entreprises travailleront avec les chercheurs pour partager les résultats avec la communauté scientifique', affirment les deux laboratoires pharmaceutiques.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%