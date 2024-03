Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: échec d'un essai de phase III sur Keytruda + Lynparza information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase III avait montré que Keytruda associé à une chimiothérapie suivie de Keytruda plus Lynparza en entretien n'avait pas atteint ses deux critères d'évaluation principaux de survie globale (SG) et de survie sans progression (SSP) pour le traitement de première intention de certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde métastatique.



L'étude n'a pas répondu aux critères statistiques prédéfinis par rapport au protocole associant Keytruda et chimiothérapie (pémétrexed + carboplatine ou cisplatine) suivi de Keytruda + chimiothérapie d'entretien (pémétrexed).



Une évaluation complète des données de cette étude est en cours, indique le laboratoire qui travaillera avec les chercheurs pour partager les résultats avec la communauté scientifique.



' Ces résultats nous rappellent à quel point il peut être difficile de traiter ces patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde métastatique. Nous remercions sincèrement les patients et les enquêteurs pour leurs contributions importantes à cette étude ' a commenté le Dr. Gregory Lubiniecki, vice-président du développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.







