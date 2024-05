Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: échec d'un essai dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi qu'un essai clinique de phase III évaluant son immunothérapie vedette Keytruda dans le traitement du cancer de l'endomètre n'avait pas atteint son objectif principal.



L'essai consistait à évaluer l'efficacité de l'association de l'anticorps monoclonal et d'une chimiothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer endométrial récemment diagnostiqué et à risque élevé, ayant subi une opération chirurgicale.



L'étude n'a cependant pas atteint son critère d'évaluation primaire, qui était basée sur la survie des patientes sans progression de la maladie.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%