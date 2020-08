Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : double approbation pour Keytruda au Japon Cercle Finance • 24/08/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le laboratoire américain Merck a annoncé lundi que l'agence japonaise des médicaments avait donné son feu vert à deux nouvelles utilisations de son immunothérapie Keytruda. La Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) a ainsi autorisé la mise sur le marché de cet anticorps dit 'anti-PD1' dans le traitement du carcinome à cellules squameuses de l'oesophage (ESCC). L'autorité sanitaire a également approuvé un nouveau dosage de l'anticancéreux, qui pourra désormais être administré par voie intraveineuse de 400 mg toutes les six semaines dans toutes les indications prévues chez l'adulte.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.11% MERCK NYSE 0.00%