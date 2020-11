Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : dossiers déposés pour un vaccin antipneumococcique Cercle Finance • 23/11/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce avoir soumis des dossiers à la FDA des Etats-Unis et à l'Agence Européenne des Médicaments pour la permission de V114, son vaccin expérimental conjugué contre le pneumocoque 15-valent chez les 18 ans ou plus. Le groupe de santé attend l'acceptation de ces dossiers par les autorités en question. Ils comprennent des résultats d'études cliniques de phases II et III chez diverses populations adultes, y compris des adultes en bonne santé ou ceux à risques accrus.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.17% MERCK NYSE 0.00%