Merck: données positives pour le vaccin expérimental V116

(CercleFinance.com) - Merck a présenté aujourd'hui des données positives provenant de plusieurs études de phase 3 évaluant le V116, son vaccin expérimental conjugué antipneumococcique 21-valent.



Au cours des études cliniques présentées, le V116 s'est révélé immunogène contre les 21 sérotypes couverts par le vaccin dans diverses populations adultes, aussi bien chez ceux qui n'avaient jamais reçu de vaccin antipneumococcique que ceux qui l'avaient déjà reçu ou encore chez les personnes présentant un risque accru de maladie pneumococcique, y compris les personnes vivant avec le VIH.



'Ces données positives démontrent le potentiel du V116 pour répondre à un besoin non satisfait en matière de prévention des maladies pneumococciques chez l'adulte', a commenté le Dr Walter Orenstein, professeur émérite de médecine, d'épidémiologie, de santé mondiale et de pédiatrie à l'Université Emory et membre du comité consultatif scientifique de Merck.





