Merck: données positives dans le carcinome urothélial

(CercleFinance.com) - Merck annonce qu'un essai de phase III évaluant Keytruda a atteint l'un de ses deux critères principaux, à savoir la survie sans maladie, chez certains patients atteints d'un carcinome urothélial invasif sur le plan musculaire (MIUC) après une intervention chirurgicale.



Lors d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée menée par un comité indépendant, le médicament a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans maladie, par rapport à l'observation chez ces patients après la chirurgie.



L'essai continuera d'évaluer son autre critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale. Le profil d'innocuité s'est montré cohérent avec celui observé précédemment. Les résultats seront discutés avec les autorités réglementaires.





