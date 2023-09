Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: données positives dans le cancer urothélial information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Merck annonce que l'essai KEYNOTE-A39/EV-302 a atteint ses critères d'évaluation principaux de survie globale (SG) et sans progression (SSP) chez certains patients atteints d'un cancer urothélial localement avancé ou métastatique non traité auparavant.



Selon des premiers résultats de cette étude de phase III, l'association Keytruda-Padcev a amélioré de façon statistiquement et cliniquement significative la SG, la SSP et le critère d'évaluation secondaire clé du taux de réponse globale, par rapport à la chimiothérapie.



Merck, en collaboration avec Seagen et Astellas, évalue cette combinaison dans le cadre d'un vaste programme de développement clinique dans le cancer urothélial, y compris deux essais cliniques de phase III dans le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%