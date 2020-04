Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : données positives dans le cancer colorectal Cercle Finance • 02/04/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Merck annonce que son Keytruda a atteint l'un de ses objectifs principaux dans une étude de phase III, améliorant 'de façon statistiquement et cliniquement significative' la survie sans progression de la maladie, dans le cancer colorectal métastatique avancé. Le laboratoire pharmaceutique américain ajoute que cette étude comparant son médicament phare avec une chimiothérapie, se poursuivra sans changements pour évaluer la survie d'ensemble, son autre objectif principal, qui n'a pas été atteint.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +1.43%