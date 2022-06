Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: données favorables sur le comprimé anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 14:43









(CercleFinance.com) - Merck a publié mardi de nouvelles données de phase 3 concernant Lagevrio (molnupiravir), le comprimé contre le Covid-19 qu'il a mis au point avec son partenaire Ridgeback Biotherapeutics.



Selon ces résultats, seulement 7,2% des patients ayant reçu Lagevrio ont dû être admis en soins intensifs au cours du mois durant lequel ils se sont vu administrer le traitement, contre 10,6% dans le groupe placebo, soit une réduction du risque d'hospitalisation de 32%.



Plus spécifiquement, 6,6% des participants à l'étude ont été admis en soins critiques pour cause de Covid, à comparer avec 10% dans le groupe placebo, soit une réduction du risque de 33,8%.



Parmi les individus hospitalisés, le temps médian jusqu'à une sortie de l'établissement de santé a atteint neuf jours chez les patients traités au Lagevrio, contre 12 jours dans le groupe placebo.





