Merck: données encourageantes autour du sotatercept information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 16:45

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui de nouvelles analyses issues d'études sur le sotatercept, le nouvel inhibiteur biologique expérimental destiné aux adultes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).



Une nouvelle analyse exploratoire de données issues d'une étude de phase 3 a montré qu'un traitement par sotatercept pendant 24 semaines en plus d'un traitement de fond réduisait la taille du coeur droit et entrainait une amélioration de la fonction ventriculaire droite (RV) et de l'état hémodynamique.



' L'HTAP peut mettre le coeur à rude épreuve et conduire à une éventuelle insuffisance cardiaque droite. Nous sommes donc particulièrement encouragés par l'analyse exploratoire suggérant que le traitement par sotatercept a amélioré la taille et la fonction du coeur droit', a commenté le Dr Eliav Barr, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial, médecin-chef des laboratoires de recherche Merck.



L'analyse en question a fait l'objet d'une présentation orale, avec publication simultanée dans le European Respiratory Journal.