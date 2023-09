Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: données décevantes dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Merck fait part de données décevantes concernant les deux essais de phase III LEAP-006 et LEAP-008, évaluant son Keytruda combiné au Lenvima d'Eisai, chez des patients atteints de certains types de cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



Lors de l'analyse finale de l'étude LEAP-006, il n'y avait pas d'amélioration de la survie globale (SG) chez les patients traités par cette combinaison associée à une chimiothérapie par rapport à Keytruda seul avec chimiothérapie.



De même, lors de l'analyse finale de l'étude LEAP-008, il n'a pas été observé d'amélioration de la SG chez les patients ayant reçu Keytruda plus Lenvima par rapport au docétaxel, une option de soins standard de deuxième ligne actuelle.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%