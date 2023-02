Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: deux échecs en phase 3 pour le Keytruda information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi l'arrêt d'une étude clinique de phase 3 visant à établir l'efficacité de son immunothérapie Keytruda dans le traitement du cancer de la prostate.



Le groupe pharmaceutique américain indique avoir arrêté les essais sur la molécule dans le cancer de la prostate résistant à la castration et métastatique suite à la recommandation d'un organisme indépendant de suivi des données.



Selon des données préliminaires, le Keytruda associé à l'enzalutamide et à l'ADT n'a pas permis d'améliorer la survie des patients traités.



Merck a également annoncé ce mardi qu'un autre essai de Phase 3 portant sur Keytruda, mais cette fois dans le cancer bronchique, n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal.



Associée à une chimiothérapie au platine, la molécule n'a pas permis d'améliorer de manière significative la durée de vie des patients atteints d'un cancer du poumon dit 'non à petites cellules' exprimant la mutation EGFR.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%