Merck : deux accords de collaboration contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Merck & Co fait part d'un accord avec IAVI, un organisme scientifique à but non lucratif, en vue de développer un vaccin expérimental contre le SARS-CoV-2, qui pourrait être utilisé dans la prévention du Covid-19. Ce vaccin expérimental est actuellement en développement préclinique et les études cliniques devraient commencer plus tard cette année. Le laboratoire pharmaceutique conduira les dossiers réglementaires dans le monde. Par ailleurs, Merck annonce un autre accord de collaboration avec Ridgeback Biotherapeutics pour développer un antiviral expérimental par voie orale, actuellement en développement clinique précoce pour le traitement de patients atteints du Covid-19.

