Merck : des progrès dans le traitement du lymphome hodgkinien

(CercleFinance.com) - Les laboratoires Merck annoncent aujourd'hui que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé l'utilisation du Keytruda en monothérapie pour les patients adultes atteints de lymphome hodgkinien classique récidivant ou réfractaire (cHL). Selon les résultats d'une étude de phase III, le Keytruda réduit de manière significative le risque de progression de la maladie ou de décès de 35% en comparaison au brentuximab vetodin (BV). La survie médiane sans progression est de 13,2 mois pour les patients traités par Keytruda contre 8,3 mois pour les patients traités par BV.

