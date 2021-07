Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : des nouvelles données sur l'islatravir pour le VIH Cercle Finance • 20/07/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Merck présente de nouvelles données issues de l'essai clinique de phase 2a en cours évaluant l'innocuité et la tolérabilité de l'islatravir oral à prise unique mensuelle pour la prévention du VIH-1 lors de la 11e conférence virtuelle de la Société internationale du sida sur la science du VIH (IAS 2021). Les résultats de cette étude confirment le profil d'innocuité du régime de PrEP par islatravir oral pendant 24 semaines par rapport au placebo. La plupart des effets indésirables (EI) étaient légers et aucun EI grave lié au médicament n'a été observé chez les personnes ayant reçu l'islatravir.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.92%