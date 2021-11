Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : des données positives pour le molnupiravir information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics font part d'une mise à jour sur l'étude MOVe-OUT du molnupiravir, leur médicament antiviral oral expérimental contre la Covid-19, soutenant une évaluation globalement favorable du rapport bénéfice/risque. Dans cette population d'étude, le molnupiravir a réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 9,7% dans le groupe placebo (68/699) à 6,8% (48/709) dans le groupe molnupiravir, pour une réduction du risque absolu de 3,0%. Neuf décès ont été signalés dans le groupe placebo et un dans le groupe molnupiravir. Le profil des événements indésirables du molnupiravir est demeuré conforme au profil présenté lors de l'analyse intermédiaire prévue.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -5.63% MERCK NYSE 0.00%