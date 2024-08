Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: démarrage d'un essai de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi le lancement d'un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'efficacité du bomedemstat, une petite molécule à prise orale, dans le traitement de la thrombocytémie essentielle, une maladie se caractérisant par une production excessive de plaquettes.



Le groupe biopharmaceutique américain indique avoir démarré le recrutement de patients, avec l'objectif de compter autour de 300 individus dans le cadre de l'étude.



L'idée est de comparer l'efficacité du bomedemstat avec le traitement standard actuel de la maladie, qui consiste en une chimiothérapie par hydroxyurée, chez les personnes n'ayant pas subi de cytoréduction.



Dans son communiqué, Merck explique que ce traitement n'a pas changé depuis plusieurs décennies et que les patients souffrant de cette pathologie ont besoin de nouvelles thérapies.



La thrombocytémie essentielle est caractérisée par une production excessive de plaquettes, ce qui entraîne des anomalies de la coagulation comme des caillots sanguins ou des saignements.





