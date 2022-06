Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: demande d'autorisation acceptée pour Keytruda information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que sa demande portant sur une nouvelle approbation du Keytruda dans le traitement d'une forme spécifique du cancer bronchique avait passé avec succès le contrôle de validation auquel sont soumis les dossiers déposés auprès de la FDA.



Le groupe biopharmaceutique américains indique que la Food and Drug Administration (FDA) a accepté de se pencher sur sa demande de mise sur le marché de l'immunothérapie dans le traitement post-chirurgical du cancer non à petites cellules de types stage IB, II ou IIIA.



La décision finale de la FDA est attendue avant la fin janvier 2023, précise Merck, qui ajoute toutefois que la nécessité de fournir de nouvelles données pourrait prolonger le processus d'approbation du dossier.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -3.76% MERCK NYSE 0.00%