Merck: débute les tests de phase 3 de l'I-DXd expérimental

(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo et Merck ont fait savoir aujourd'hui qu'un premier patient avait été traité dans le cadre d'un essai de phase 3 évaluant l'efficacité et la sécurité de l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) expérimental chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (SCLC) récidivant par rapport au traitement par chimiothérapie choisi par le médecin.



Le cancer du poumon à petites cellules est le deuxième type de cancer du poumon le plus courant, représentant environ 15 % des cas. Le SCLC est agressif et progresse rapidement vers le stade métastatique, dont le taux de survie à cinq ans n'est que de 3 %.



' Les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules sont confrontés à de mauvais résultats avec les traitements actuellement disponibles ', a déclaré Mark Rutstein, MD, responsable mondial du développement clinique en oncologie chez Daiichi Sankyo.



' L'essai IDeate-Lung02 constitue une étape importante de notre recherche visant à mieux comprendre le rôle de l'ifinatamab deruxtecan en tant que nouveau médicament potentiel pour les patients atteints de certains types de cancer du poumon à petites cellules. '







