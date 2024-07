Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: critère d'efficacité atteint dans le VRS information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que clesrovimab, son traitement expérimental contre la bronchiolite chez le bébé, avait atteint ses critères d'évaluation lors d'un essai clinique de phase 2b/3.



Cet anticorps monoclonal administré contre le virus respiratoire syncytial (VRS) a atteint ses critères d'efficacité et de sécurité, notamment en réduisant les infections des voies respiratoires inférieures médicalement assistée (MALRI) liées au virus au bout de 150 jours.



Dans un communiqué, Merck - qui se dit encouragé par ces résultats - indique qu'il prévoit de présenter les données détaillées de l'étude lors d'un prochain congrès scientifique avant de déposer des demandes d'enregistrement auprès des autorités sanitaires mondiales.





Valeurs associées MERCK 124,72 USD NYSE -0,81%