Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : contrat d'achat d'électricité avec Total en Espagne Cercle Finance • 20/05/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Total et MSD (nom de Merck & Co hors Amérique du Nord) annoncent avoir signé un important contrat d'achat d'électricité (CPPA), aux termes duquel le premier fournira au second 90 GWh par an d'électricité renouvelable, sur une période de 10 ans. L'électricité ainsi apportée au groupe de santé américain, proviendra de projets de centrales solaires d'une capacité de 45 MW issus du portefeuille du géant énergétique français en Espagne, dans la région de Castille-La Manche.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%