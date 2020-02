Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 05/02/2020 à 13:04









(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir engrangé un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,16 dollar au titre du quatrième trimestre 2019, battant d'un cent le consensus, pour des revenus en hausse de 8% à près de 11,9 milliards de dollars (+9% à taux de changes constants). Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le laboratoire pharmaceutique a ainsi réalisé un BPA ajusté en progression de 21% à 5,19 dollars, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 5,12 à 5,17 dollars, et l'anticipe entre 5,62 et 5,77 dollars pour 2020. Par ailleurs, Merck fait part de son intention de 'se concentrer sur ses piliers de croissance clés' à travers une scission d'activités telles que la santé féminine, sous la forme d'une nouvelle société, scission qui devrait être réalisée au premier semestre 2021.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.25% MERCK NYSE +1.19%