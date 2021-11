Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : commande de molnupiravir par le Japon information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) et Ridgeback Biotherapeutics annoncent que le gouvernement japonais va acheter, en cas de son approbation, environ 1,6 million de doses de molnupiravir, leur médicament oral expérimental développé contre la Covid-19. Le dossier de demande d'approbation du produit est actuellement en cours de revue par les autorités de santé du Japon, des Etats-Unis et de l'Union européenne. Il est déjà autorisé au Royaume Uni pour le traitement des formes bénignes à modérées de la Covid-19. Le nombre de doses potentiellement commandées par le Japon représente un montant de l'ordre de 1,2 milliard de dollars, taxes applicables comprises. Merck investit parallèlement pour pouvoir produire 10 millions de doses de traitement à fin 2021.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.80% MERCK NYSE +1.57%