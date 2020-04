Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : collaboration avec l'ISB de Seattle sur le covid-19 Cercle Finance • 27/04/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Le groupe Merck annonce ce lundi une nouvelle collaboration de recherche avec l'Institut de biologie des systèmes (ISB), une institution de recherche à but non-lucratif située à Seattle, portant sur les médicaments et vaccins liés au Covid-19. Ce partenariat vise à comprendre les caractéristiques moléculaires de l'infection par le SRAS-CoV-2 et la réponse du système immunitaire à ce virus, à travers l'analyse de plus de 200 échantillons de sang et écouvillons nasaux de patients. Ces échantillons seront ensuite examinés à l'aide de techniques protéomiques, métabolomiques, transcriptomiques et génétiques.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.79% MERCK NYSE +0.86%