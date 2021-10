Merck & Co rachète Acceleron Pharma

(AOF) - Merck & Co a signé un accord en vue de racheter Acceleron Pharma pour une valeur d'entreprise de 11,5 milliards de dollars. Le géant américain de la pharmacie va payer 180 dollars cash chaque action de la biotech. Cette dernière a clôturé mercredi soir à 175,8 dollars. Mi-septembre, elle évoluait sous les 140 dollars avant de bondir, soutenir par la spéculation. Le deal devrait être finalisé au dernier trimestre. Acceleron est spécialisé dans les maladies rares.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.