Merck&Co prêt à acquérir la biotech Seagen pour 40 milliards de dollars

(AOF) - Le laboratoire pharmaceutique américain Merck&Co serait en pourparlers avancés pour faire l'acquisition de la biotech spécialisée dans le traitement du cancer Seagen Inc, affirme le Wall Street Journal. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 40 milliards de dollars voire plus. Cette opération, si elle va à son terme, permettrait au géant américain de renforcer sa gamme d'anticancéreux.

Les sociétés discutent d'un prix supérieur à 200 dollars par action pour Seagen et cherchent à conclure un accord avant ou au moment de l'annonce des résultats trimestriels de Merck, prévue le 28 juillet. L'action de Seagen au Nasdaq a clôturé à 175,13 dollars mercredi 6 juillet en repli de 0,93%, tandis que celle de Merck progressait de 0,59% à 93,16 dollars au NYSE.

Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune garantie que les sociétés parviennent à un accord sur une opération de rachat.

Merck a une valeur marchande d'environ 235 milliards de dollars. Seagen (2 800 collaborateurs dans le monde) a réalisé un chiffre d'affaires de 426 millions de dollars au premier trimestre 2022 en progression de 28% par rapport à la même période l'an passé. Sur l'exercice 2021, il a engrangé 1,6 milliard de dollars de revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.