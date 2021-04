Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : cinq accords de licence anti-Covid signés en Inde Cercle Finance • 27/04/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - L'américain Merck a annoncé mardi la signature d'accords de licence avec cinq fabricants indiens de génériques concernant son traitement expérimental contre le Covid-19. Aux termes de ces accords, Cipla, Dr. Reddy's, Emcure, Hetero Labs et Sun Pharmaceutical seront autorisés à produire le molnupiravir, un traitement anti-Covid qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 3 chez les patients non hospitalisés, sous réserve de son approbation par les autorités sanitaires, explique Merck. Cette annonce intervient alors que l'Inde est confrontée à une aggravation de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus. Merck a par ailleurs annoncé mardi qu'il ferait don au pays d'équipements permettant la production d'oxygène, de masques, de gel hydroalcoolique et d'une aide financière afin de l'aider à faire face à la situation.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.27% MERCK NYSE 0.00%