Merck: cède son campus de Kenilworth à Onyx Equities

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier avoir conclu un accord pour vendre son campus de 108 acres (437 000 m2) situé à Kenilworth (New Jersey), à Onyx Equities, LLC.



Merck quittera la propriété par phases au cours des prochaines années, tandis que son nouveau siège social à Rahway, N.J. est en cours d'agrandissement.



' Nous pensons qu'Onyx Equities favorisera la valeur à long terme, la croissance économique et la durabilité au sein de la communauté. Nous sommes impatients de collaborer avec Onyx Equities, LLC et les membres de leur équipe pour une transition en douceur', a déclaré Shefali Shah, Global Real Estate Lead, Merck.





