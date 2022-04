Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck: BPA de 1,70 $ au premier trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 13:32

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales des activités poursuivies se sont élevées à 15,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en hausse de 50 % par rapport au premier trimestre de 2021.



Les ventes de LAGEVRIO se sont élevées à 3,2 milliards de dollars, la croissance hors LAGEVRIO a été de 19%.



Les ventes de KEYTRUDA ont augmenté de 23 % pour atteindre 4,8 milliards de dollars. En excluant l'impact des taux de change, les ventes ont augmenté de 27%.



Les ventes de GARDASIL et de GARDASIL 9 ont augmenté de 59 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars. En excluant l'impact des taux de change, les ventes ont augmenté de 60 %.



Les ventes de produits de santé animale ont progressé de 4 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

Le BPA GAAP des activités poursuivies ressort à 1,70 $ au premier trimestre de 2022. Le BPA non GAAP est de 2,14 $



Au niveau des perspectives financières 2022 le groupe vise des ventes mondiales pour l'ensemble de l'année 2022 entre 56,9 et 58,1 milliards de dollars, en croissance de 17% à 19%.



Il vise une BPA GAAP pour l'ensemble de l'année 2022 entre 5,90 $ et 6,02 $ et un BPA non-GAAP entre 7,24 $ et 7,36 $ avec un impact négatif des taux de change d'environ 2 %.