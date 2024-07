Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: avis positif pour Keytruda en cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis positif recommandant l'approbation de Keytruda, un conjugué anticorps-médicament destiné au traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique.



La recommandation s'appuie sur des données issues d'un essai de phase 3 mené dans le cadre d'une collaboration de recherche avec Pfizer et Astellas, dans laquelle Keytruda + enfortumab vedotin a réduit le risque de décès de 53 % par rapport à la chimiothérapie à base de platine et de 55% le risque de progression de la maladie ou de décès.



La recommandation du CHMP sera désormais examinée par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE), et une décision finale est attendue au troisième trimestre 2024.







