Merck : avis positif en Europe pour le Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi avoir reçu un avis positif de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments en vue de la mise à jour de la notice de son anticancéreux Keytruda. Cette recommandation va permettre au laboratoire américain d'ajouter à la posologie les données d'une étude clinique de phase 3 qui visait à évaluer Keytruda dans le traitement de première intention de certains patients atteints d'un carcinome urothélial avancé ou métastatique. Si l'essai en question n'a pas atteint son objectif principal, le CHMP a estimé que le médicament présentait un profil risque/bénéfice favorable pour cette indication et qu'il appartenait aux médecins de décider de son utilisation sur une base individuelle. Ce feu vert intervient au lendemain du refus par la FDA d'approuver en l'état la demande d'enregistrement déposée par Merck concernant l'utilisation de Keytruda dans le cancer du sein métastatique triple négatif à un stade précoce. Enfin, Merck a annoncé mardi avoir conclu pour le compte de sa filiale de santé féminine Organon - appelée à être bientôt scindée - l'acquisition d'Alydia Health, un spécialiste de l'hémorragie post-partum, pour un montant de 240 millions de dollars.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.30% MERCK NYSE 0.00%