Merck: avis positif du CHMP pour le vaccin anti-pneumocoque

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin antipneumococcique chez les bébés, les enfants et les adolescents.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain précise que l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue d'ici à la fin de l'année.



Le vaccin, dénommé Vaxneuvance, avait déjà reçu une autorisation de commercialisation dans l'Union européenne chez les adultes de plus de 18 ans.



Il est désormais indiqué pour l'immunisation active des nourrissons, enfants et adolescents âgés de six semaines à 17 ans afin de prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique) causées par des sérotypes de streptococcus pneumoniae.





