Merck: avis positif du CHMP dans l'adénocarcinome (GEJ)

(CercleFinance.com) - Merck a fait savoir aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait émis un avis positif recommandant l'approbation du Keytruda associé à une chimiothérapie contenant fluoropyrimidine et platine, dans le cadre du traitement de première intention de l'adénocarcinome de la jonction gastrique ou gastro-oesophagienne (GEJ) localement avancé non résécable ou métastatique HER2 négatif chez les adultes dont les tumeurs expriment PD-L1.



'Nous attendons avec impatience la décision de la Commission européenne et sommes ravis de pouvoir potentiellement proposer un régime d'immunothérapie aux patients de l'UE ', a déclaré le Dr Marjorie Green, vice-présidente senior en charge de l'oncologie de stade avancé, développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.



La recommandation du CHMP va désormais être examinée par la Commission européenne pour l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE)). Une décision finale est attendue au quatrième trimestre 2023.







