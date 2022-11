Merck: avis favorable du CHMP sur le Lynparza information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 16:48

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck ont annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait adopté un avis favorable recommandant l'approbation du Lynparza (olaparib) en association avec l'abiratérone et la prednisone ou la prednisolone pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) chez qui la chimiothérapie n'est pas cliniquement indiquée.



Le CHMP a fondé son avis favorable à la suite des résultats d'un essai de phase 3 (PROpel) présentés lors du symposium 2022 de l'American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers et publiés ultérieurement dans NEJM Evidence.



Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes en Europe, avec environ 473 000 cas et 108 000 décès en 2020.



' S'il est approuvé dans l'Union européenne pour le cancer de la prostate de ce type, l'olaparib en association avec l'abiratérone fournira une nouvelle option de traitement indispensable pour les nombreux hommes atteints de cette maladie', a commenté Noel Clarke, chirurgien urologue et professeur d'oncologie urologique aux hôpitaux royaux Christie / Salford et à l'université de Manchester et chercheur principal conjoint de l'essai PROpel.