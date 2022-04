Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: avis favorable du CHMP pour Keytruda information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis favorable recommandant l'approbation du Keytruda associé à une chimiothérapie puis son administration comme adjuvant après chirurgie chez les personnes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou triple négatif (TNBC) à un stade précoce et à haut risque de récidive.



Un essai de phase III a montré qu'après un suivi médian de 39mois, le régime associant Keytruda a la chimiothérapie suivie d'une monothérapie adjuvante avec Keytruda avait permis de réduire le risque d'événements ou de décès de 37% par rapport au schéma chimiothérapie-placebo.



Merck attend désormais la décision de la Commission européenne pour une éventuelle autorisation de mise sur le marché de Keytruda dans cette indication. La décision finale est attendue au 2e trimestre 2022.





