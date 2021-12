Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : avis favorable de la FDA sur le traitement anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 11:19









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier soir que les autorités sanitaires américaines avaient émis un avis favorable vis-à-vis de sa demande d'enregistrement en urgence concernant le molnupiravir, son traitement contre le Covid qu'il a développé en collaboration avec Ridgeback. La FDA a conclu par 13 voix contre 10 que les bénéfices du traitement l'emportaient sur les risques associés. Cet avis constitue une première étape avant qu'une décision définitive soit prononcée, sachant que la FDA a généralement l'habitude de suivre les avis communiqués par ses comités consultatifs. Cette annonce intervient alors que Merck a dévoilé la semaine passée des résultats cliniques moins encourageants que prévu. Chez les 1433 participants ayant rejoint la phase de tests, le molnupiravir a permis de limiter à 6,8% le risque d'hospitalisation ou de décès, contre 9,7% pour le placebo, soit une réduction de l'ordre de 30%. C'est moins bien que le taux de 50% qui avait d'abord évoqué par le laboratoire américain. Le molnupiravir, un antiviral administré par voie orale, est pour l'instant envisagé dans le traitement des formes légère ou modérée de la Covid-19.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.60% MERCK NYSE -0.59%